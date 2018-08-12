أرامكو وإير برودكتس وأكوا تؤسس مشروعًا مشتركًا في السعودية

وقعت أرامكو السعودية وإير برودكتس وأكوا باور اليوم الأحد وثيقة شروط، لتأسيس مشروع مشترك للتغويز وإنتاج الكهرباء في المملكة، بأصول مشتراه من شركة الطاقة الحكومية العملاقة.

وقالت الشركات في بيان “ستنتقل ملكية أصول التغويز ومرافق إنتاج الكهرباء والمنافع المرتبطة من أرامكو السعودية إلى المشروع المشترك مقابل أكثر من ثمانية مليارات دولار”.

وذكر البيان أنه بموجب وثيقة الشروط، ستملك إير برودكتس حصة لا تقل عن 55 بالمئة في المشروع المشترك، الذي سيقام في مدينة جازان الاقتصادية، في حين تملك أرامكو السعودية وأكوا باور الحصة المتبقية.

وأضاف أن المشروع المشترك سيملك ويشغل الأصول بموجب عقد مدته 25 عامًا، ومقابل رسم شهري ثابت، وتابع “ستزود أرامكو السعودية المشروع المشترك باللقيم، والذي بدوره سينتج لها الكهرباء والهيدروجين وغير ذلك من المنافع”.

وأشار البيان إلى أن الأصول قيد الإنشاء، وستنتقل ملكيتها إلى المشروع المشترك فور بدء التشغيل في 2019.

وقال “سيخدم المشروع المشترك الفرضة (المرفأ) ومصفاة أرامكو السعودية في جازان التي تهدف إلى تكرير النفط الخام الثقيل والمتوسط، لإنتاج غاز البترول المسال والكبريت والأسفلت ومادة البنزين والبارازيلين، وزيادة الطاقة التكريرية للشركة بمقدار 400 ألف برميل في اليوم”.

والمصفاة الواقعة على البحر الأحمر جزء من خطة رامية لإنعاش المنطقة الجنوبية الغربية عن طريق بناء مدينة اقتصادية ستساهم في توفير آلاف الوظائف.

يملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، حصة إجماليها 25 بالمئة في أكوا باور، وهي شركة مطورة ومشغلة لمحطات الكهرباء والمياه تتخذ من الرياض مقرًا لها.