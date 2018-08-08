مسؤول خليجي يتوقع سعر برميل النفط حتى نھایة العام‎

توقع وكیل وزارة النفط الكویتیة بالوكالة، الشیخ طلال ناصر العذبي الصباح، أن تحافظ أسعار النفط في الأسواق العالمیة على مستویاتھا الحالیة بین 70 إلى 75 دولارًا للبرمیل حتى نھایة العام الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الشیخ طلال قوله، اليوم الأربعاء: إن “الأوضاع الجیوسیاسیة والاضطرابات في بعض الدول المنتجة للنفط تعزز من المحافظة على تلك المستویات”.

وأضاف قائلًا: “أسعار النفط مقبولة لكافة الدول المنتجة والمستھلكة معًا، خاصة مع تراجع إنتاج بعض الدول سواء بسبب العوامل الجیوسیاسیة مثل العقوبات على إیران، أو بسبب الاضطرابات في العملیات التشغیلیة لبعض البلدان مثل لیبیا وفینزویلا”.

وقال: إن الأسعار الحالیة للنفط تشجع على المضي قدمًا باستثمارات قطاعات الطاقة في الدول المنتجة للنفط، مؤكدًا أن تجاوز الأسعار لحاجز 70 دولارًا للبرميل أصبح “ملاذًا آمنًا” للشركات المستثمرة في القطاع النفطي.

وقال أيضًا: إن الدول المنتجة تعمل جاھدة على ضمان أمن إمدادات النفط للأسواق العالمیة، وھو ما یضمن استمراریة المشاریع النفطیة في المدى المتوسط والمدى البعید.