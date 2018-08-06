النفط يتماسك رغم تراجع الإنتاج السعودي وقرب بدء العقوبات الأمريكية على إيران

حافظت أسعار النفط، يوم الاثنين، على استقرارها بالرغم من تراجع كميات إنتاج الخام السعودي بشكل مفاجئ خلال يوليو/ تموز الماضي، وبالرغم من قرب بدء تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران، غدًا الثلاثاء، وسط معلومات عن استقرار أنشطة الحفر الصخرية الأمريكية.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، سنتين عن سعر الإغلاق السابق، ليسجل 73.23 دولار للبرميل عند الساعة 06:02 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتًا أو 0.2% إلى 68.64 دولار للبرميل.

وكانت شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد الحفارات، الأسبوع الماضي، للمرة الثانية خلال 3 أسابيع، وذلك بواقع اثنين في الأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس/ آب لينزل العدد الإجمالي إلى 859 حفارًا، بحسب ما ذكرت شركة “بيكر هيوز” لخدمات الطاقة، يوم الجمعة.

وكانت السعودية أنتجت 10.29 مليون برميل يوميًا من الخام في يوليو/ تموز الماضي، وفق ما قال مصدران من أوبك، يوم الجمعة، وذلك بانخفاض نحو 200 ألف برميل عن الشهر السابق.