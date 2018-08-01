الصين تستقبل أول شحنة غاز مسال من قطر

بدأت شركة الصين الوطنية للنفط البحري”كنوك”، يوم الأربعاء، عمليات تشغيل منشأة جديدة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال الواردة إلى جنوب البلاد .

واستقبلت الشركة عبر مرفأ في مدينة شنتشن، بالقرب من هونغ كونغ، شحنة من الغاز الطبيعي المسال من قطر حجمها 93 ألف طن، ليصبح تاسع مرفأ للغاز الطبيعي المسال تشغله “كنوك” المملوكة للحكومة الصينية .

وتضم المنشأة الجديدة 4 صهاريج سعة كل صهريج منها 160 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى رصيف قادر على استقبال ناقلات حمولتها تصل إلى 266 ألف متر مكعب، بطاقة مناولة سنوية تبلغ 4 ملايين طن.

يشار إلى أن شركة “كنوك” تدير أيضًا مرفأ “دابنغ” للغاز الطبيعي المسال، الذي يرتبط بالمرفأ الجديد عبر خط أنابيب في مدينة شنتشن الصينية، بحسب صحيفة “سكيوريتيز ديلي”.