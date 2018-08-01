مستفيدة من عقوبات إيران.. ارتفاع غير مسبوق في صادرات نفط غرب أفريقيا

وثّقت صادرات النفط الخام من غرب أفريقيا إلى آسيا في تموز/ يوليو، أعلى مستوى لها في 2018، وفق ما أفاد مسح وبيانات شحن.

ويعود سبب ذلك جزئيًا إلى سعي الهند لاستبدال الإمدادات الإيرانية التي ستصبح قريبًا غير متاحة مع إعادة فرض عقوبات أمريكية.

وقد زادت شحنات الخام إلى آسيا بشكل طفيف إلى 2.44 مليون برميل يوميًا من 2.43 مليون برميل يوميًا في حزيران/ يونيو، و2.085 مليون برميل يوميًا في أيار/ مايو.

وشكل ذلك أعلى مستوى منذ كانون الثاني/ يناير، ومرتفع 24 بالمئة عن المستوى المسجل في تموز/ يوليو، من العام الماضي.

كما ارتفعت الشحنات للصين إلى 1.571 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي من 1.567 مليون برميل يوميًا في حزيران/ يونيو، وهو أيضًا أعلى مستوى منذ كانون الثاني/ يناير، في الوقت الذي زادت فيه الشحنات إلى الهند إلى 613 ألف برميل يوميًا من 600 ألف برميل يوميًا في حزيران/ يونيو.

وهذا هو أعلى مستوى منذ نيسان/ أبريل 2015، عندما اشترت مصافي التكرير الهندية 1.08 مليون برميل يوميًا، بحسب “رويترز”.

ووفق البيانات أيضًا، فإن صادرات نيجيريا من النفط الخام في تموز/ يوليو، هبطت إلى أدنى مستوى لها هذا العام دون 1.45 مليون برميل يوميًا.