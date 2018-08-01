وزير النفط الكويتي: سوق النفط العالمية تقترب من الاستقرار

أكد وزير النفط الكويتي، بخيت الرشيدي اليوم الأربعاء، أن “سوق النفط العالمية تقترب من الاستقرار بناء على مستويات الإنتاج الحالية للخام”، وذلك بعد الاتفاق الأخير بين “أوبك” والمنتجين المستقلين على زيادة الإنتاج.

وقال الرشيدي خلال جولة في محطة “الزُّور” الجنوبية لإنتاج الكهرباء، إنه “واضح من مستويات الإنتاج الحالية أننا سنصل لمرحلة مستقرة جدًا لأسواق النفط سواء للمنتجين أو المستهلكين”.

وأضاف أن “إنتاج الكويت الحالي من الخام يبلغ 2.8 مليون برميل يوميًا، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع فيينا الأخير”، منوهًا إلى أن “الاجتماع القادم للجنة المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين في الجزائر، المقرر عقده يومي الـ22 والـ23 من سبتمبر/أيلول المقبل، سيراجع مستويات إنتاج النفط بعد الاتفاق على زيادة الإنتاج في فيينا”.

واتفقت “أوبك” ومنتجون آخرون بقيادة روسيا في يونيو/حزيران الماضي، على زيادة الإنتاج لتهدئة سوق النفط.

وردًا على سؤال بخصوص احتمال إغلاق مضيق “هرمز“، أفاد الوزير الكويتي بأن “دول الخليج لديها خطط جاهزة للتنفيذ في حالات الطوارئ”، في الوقت الذي عبر فيه عن “تفاؤله الشديد بعودة إنتاج الخام من المنطقة المحايدة مع السعودية قريبًا جدًا”.

وتوقع الرشيدي الذي يشغل أيضًا منصب وزير الكهرباء والماء “الوصول لاتفاق بشأن استيراد الغاز من العراق قبل نهاية العام الجاري”، لافتًا إلى أن “بلاده سترسل إلى العراق أربع محطات تحلية مياه بطاقة إجمالية مليون غالون إمبراطوري يوميًا”.

وحسب الرشيدي، أرسلت الكويت للعراق 17 مولدًا متنقلًا للكهرباء و18 ألف طن من الديزل، للتغلب على مشكلة الكهرباء التي يعاني منها العراق.