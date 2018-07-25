النفط يصعد مع هبوط مخزونات الخام الأمريكية لأدنى مستوى منذ 2015

صعدت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت إلى أدنى مستوى في حوالي 3 سنوات ونصف وهو ما ساعد في انحسار المخاوف بشأن وفرة المعروض والتي أثرت على الأسواق في الأسابيع القليلة الماضية.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 49 سنتًا، أو 0.67%، لتبلغ عند التسوية 73.93 دولار للبرميل.

وزادت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 78 سنتًا، أو 1.14%، لتسجل عند التسوية 69.30 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام هبطت بمقدار 6.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يوليو/ تموز إلى 404.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ فبراير/ شباط 2015. وكان محللون قد توقعوا انخفاضًا قدره 2.3 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.1 مليون برميل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 .

وأظهرت البيانات أيضًا هبوطًا قدره 2.3 مليون برميل في مخزونات البنزين الأمريكية في حين كان من المتوقع أن تنخفض 713 ألف برميل.