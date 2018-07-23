استبدلتها بالعراق.. الهند تخفض وارداتها من نفط إيران

خفضت الهند واردات النفط من إيران، بمقدار الربع، خلال العام المالي الماضي، إلى 9.8 مليون طن، مقارنة بـ13.04 مليون خلال العام الذي سبقه، وفق ما أوردته وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، اليوم الإثنين.

تزامن الخفض مع التهديدات التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية، منذ العام الماضي، بإعادة فرض عقوبات على طهران، وهو ما تم إعلانه رسميًا، في أيار/ مايو الماضي.

وتمتد السنة المالية للهند من نيسان/ أبريل، إلى آذار/ مارس من العام التالي.

من جهته، قال وزير البترول الهندي، دارمندرا برادهان: إنّ “الهند اشترت نفطًا بكمية 7.27 مليون طن متري من العراق، و5.67 مليون طن من إيران، و5.22 مليون من السعودية، خلال الثلاثة أشهر الماضية”.

وأصبحت نيودلهي تعتمد على العراق، كأكبر مورد للنفط خلال الفترة بين نيسان/ أبريل – حزيران/ يونيو 2018.

ولم يوضح برادهان الخطوات التي ستتخذها الهند للوفاء بالعقوبات الأمريكية الخاصة بحظر شراء النفط الإيراني، التي ستدخل حيز التنفيذ في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وتواجه إيران ضغوطًا أمريكية متزايدة وعقوبات محتملة منذ قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم العام 2015.

وإيران، بلد عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، بحجم إنتاج يومي يبلغ 3.8 مليون برميل، ومتوسط تصدير 2.3 مليون برميل يوميًا.