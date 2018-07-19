نفاد المخزون الاحتياطي من غاز الطهي في أسواق غزة

أعلنت جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن توقف معظم محطات تعبئة الغاز عن تقديم الخدمة، وذلك بسبب نفاد المخزون الاحتياطي لديها، بعد قرار إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم، ومنع دخول الوقود وغاز الطهي.

وقال عضو جمعية أصحاب شركات البترول، سمير حمادة في تصريح صحفي: “إن كميات غاز الطهي نفدت من القطاع”، مشيرًا أنه لا يوجد مخزون احتياطي يمكن الاعتماد عليه للخروج من الأزمة التي تعصف بقطاع غزة.

وأعرب حمادة عن أمله في فتح معبر كرم أبو سالم للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يزيد من حدتها عدم توفر السيولة النقدية لديهم لشراء الغاز.

من جهته، قال مدير محطة الشمال للغاز والبترول محمد دوريش: “إن المراكز الرئيسية لتوزيع الوقود وغاز الطهي في غزة أقفلت أبوابها في وجه مراكز بيع وتوزيع الغاز الفرعية، واعتذرت عن العمل بسبب نفاد مخزونها من الوقود وغاز الطهي”.

وأضاف درويش، لـ”إرم نيوز”: “يوجد آلاف أسطوانات الغاز الفارغة التي يريد المواطنون تعبئتها موجودة في مراكزنا، ولكن منذ بدء إغلاق المعبر ومنع دخول الغاز لم نستطع تعبئة ولو أسطوانة غاز واحدة”.

وتابع: “في حال لم يتم فتح معبر كرم أبو سالم خلال أيام، أتوقع توقف كامل وشلل تام لعجلة الحياة في قطاع غزة، خاصة أن الغاز من الحاجات الأساسية في كل بيت، فضلًا عن عدم وجود بدائل كهربائية في ظل عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء”.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر، الإثنين الماضي، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد مع القطاع أمام حركة البضائع من وإلى القطاع حتى الأحد القادم، في إطار قراراته محاولة لوقف إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.