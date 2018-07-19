أسعار النفط تهبط وسط إنتاج أمريكي قياسي وزيادة المخزونات

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات الرسمية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ومستويات قياسية مرتفعة لإنتاج الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة الـ 06:15 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 21 سنتًا بما يعادل 0.3 % إلى 72.69 دولار للبرميل. ونزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 0.1 % لتسجل 68.69 دولار للبرميل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت أمس الأربعاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ 11 مليون برميل يوميًا للمرة الأولى. وزاد الإنتاج نحو مليون برميل يوميًا منذ تشرين الثاني/ نوفمبر بفضل زيادات سريعة في الحفر الصخري.

وقالت ريستاد إنرجي، إن من المرجح زيادة الإنتاج أكثر، قريبًا.

وتعززت أجواء المراهنة على انخفاض الأسعار بفعل قفزة قوية في مخزونات النفط الخام الأمريكية وارتفعت المخزونات 5.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما كان من المتوقع انخفاضها 3.6 مليون برميل.