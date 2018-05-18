“إنجي” الفرنسية ستنهي عقودها الهندسية في إيران بحلول نوفمبر

قالت مجموعة “إنجي” الفرنسية للطاقة والمرافق، اليوم الجمعة، إنّها ستنهي عقودها الهندسية في إيران بحلول تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ودفع قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران، بضع شركات أوروبية على الإعلان عن خروجها من البلاد، من بينها عملاق النفط الفرنسي “توتال”.

وقالت الرئيس التنفيدي لإنجي، إيزابيل كوشر، في اجتماع للمساهمين إنّ “الشركة ليس لها أيّ بنى تحتية في إيران لكنها لها فرق هندسية تعمل هناك لزبائن”.

وأضافت: “لدينا 180 يومًا لإنهاء هذه العقود، وهو ما يعني أننا سنفعل هذا بحلول نوفمبر”.