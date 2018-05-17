النفط يسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، اليوم الخميس، مع اقتراب برنت من 80 دولارًا للبرميل في ظل شح بالإمدادات واستمرار قوة الطلب.

وفي الساعة 0617 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.40 دولار للبرميل مرتفعة 0.14% من إغلاقها السابق بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من 3 أعوام ونصف العام.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 71.73 دولار للبرميل بزيادة 24 سنتًا أو 0.3% عن التسوية السابقة وغير بعيدة عن مستوى 71.92 دولار المسجل يوم الثلاثاء وهو الأعلى أيضا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وقال بنك “ايه.ان.زد” اليوم إن برنت “يلوح الآن باختراق الثمانين دولارًا للبرميل مع استمرار المخاطر الجيوسياسية في دعم الأسعار (و) ابتهاج المستثمرين بتراجع غير متوقع في المخزونات بالولايات المتحدة”.

وتراجعت مخزونات الخام الأمريكية 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 11 مايو/ أيار إلى 432.34 مليون برميل.

وقال “ايه.ان.زد” إن تراجع المخزونات الأمريكية “يثير المخاوف من أسواق شحيحة قبيل موسم الرحلات الصيفية الأمريكي” الذي يشهد عادة ارتفاعًا في الطلب.

وقال بنك “مورجان ستانلي” إنه رفع توقعه لسعر برنت إلى 90 دولارًا للبرميل بحلول 2020 بسبب الزيادة المطردة في الطلب.

وحتى عند 80 دولارًا للبرميل فإن تكاليف النفط تظل هائلة إذ يكلف استهلاك آسيا تريليون دولار سنويًا بما يعادل مثلي التكلفة عندما كانت الأسعار ضعيفة في 2015 و2016.