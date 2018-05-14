مصر.. كشف بترولي ضخم في البحر الأحمر يفوق حقل “ظهر”

كشف محافظ البحر الأحمر المصرية، اللواء أحمد عبدالله، أن سفينة الأبحاث التي قامت بالبحث عن البترول في البحر ستعود في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، مشيراً إلى أنها انتهت من عمليات البحث، التي شملت 8 آلاف كيلو متر في مياه البحر الأحمر حتى خط عرض 22.

وأوضح أن نتائج الأبحاث والخرائط في المعامل الأمريكية بعد تحويلها إلى صور ثلاثية الأبعاد أكدت وجود كميات ضخمة من البترول، وأنه سيتم الإعلان عن مناطق تفوق حقل “ظهر” للغاز في البحر المتوسط.

وقال محافظ البحر الأحمر، خلال استقباله وفد لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، إن عملية الكشف جاءت بعد اعتماد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي اختصرها البعض في جزيرتي تيران وصنافير.

وأضاف عبدالله، أنه تم البدء في إيجاد شركة لرسم الخرائط للمياه الإقليمية للبدء في الاكتشافات البترولية في سواحل البحر الأحمر، كما أن هناك 4 مناطق للتنقيب عن الذهب في ذات البحر، مشيرا إلى أن النتائج مبشرة والخير قادم بعد اتفاقية ترسيم الحدود.

وأوضح أن نصيب محافظة البحر الأحمر من السيول التي شهدتها مصر مؤخرا بلغ نحو 320 مليون متر مكعب.

وأشار إلى أن تعداد المحافظة 400 ألف نسمة، بينما تستطيع أن تستوعب أكثر من 10 ملايين مواطن، خصوصا وأن البحر الأحمر هي الظهير لمحافظات الصعيد، لافتا إلى أن تفعيل منطقة المثلث الذهبي يساعد في توفير آلاف فرص العمل، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى استكمال ميناء الحاويات بالتنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر.