تقرير: الكويت تقترض لتمويل مشروع استيراد الغاز

كشفت مصادر نفطية، اليوم الاحد، أن الشركة الكويتية للصناعات المتكاملة “كيبك” المملوكة للحكومة كلفت رسميًا بنكي “الكويت الوطني” و”بيت التمويل الكويتي” لإدارة قرض لتمويل مشروع استيراد الغاز المسيل التابع لها في منطقة الزور جنوب الكويت بقيمة 380 مليون دينار (1.25 مليار دولار).

وأشارت المصادر لصحيفة “السياسية” الكويتية، أن العقود سيتم توقيعها نهاية هذا الشهر أو الشهر المقبل، وأنه تم تحديد مبالغ الاقتراض الخاصة بالمشروع سواء داخليًا (بنوك محلية) أو خارجيًا (بنوك عالمية).

وقدرت المصادر حجم الاقتراض الإجمالي بــ 700 مليون دينار (2.32 مليار دولار) منها 380 مليون دينار حصة البنوك المحلية و 320 مليونًا للبنوك العالمية.

وتبلغ كلفة المشروع نحو مليار دينار (3.3 مليار دولار) منها 30% تمويلًا ذاتيًا من مؤسسة البترول الكويتية تقدر بـ300 مليون دينار و700 مليون دينار على شكل قروض منها 56% للبنوك المحلية و44% لمؤسسات وقنوات التمويل الخارجي.

وأشارت المصادر إلى أن “كيبك” انتهت من جميع المفاوضات والتفاصيل الإدارية والقانونية المتعلقة بآلية التمويل، موضحة أن تقسيم المبالغ بين البنوك التقليدية والإسلامية سيتضح عقب ردود كل مجموعة من البنوك مع نهاية الشهر الجاري.

وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي للمشروع، لفتت الصحيفة إلى أن إجمالي مبالغ الاقتراض الخارجي تقدر بـ320 مليون دينار (1.56 مليار دولار) مشيرة إلى أن توقيع العقود الخارجية سيكون منتصف يونيو المقبل.

يشار إلى أن مشروع مرافق استيراد الغاز المسيل يعد من المشروعات الإستراتيجية التي بدأت الكويت في تنفيذها لاستيعاب كميات الاستيراد المستقبلية من الغاز الطبيعي خلال فترات الصيف لتكون بديلًا عن مرافق استيراد الغاز المتنقلة التي تستخدم لفترات مؤقتة من خلال التأجير من شركات ومؤسسات خارجية لتقليص الكلفة المالية.

ويتم حاليًا تنفيذ مرافق المشروع في الجهة البحرية لمشروع مصفاة الزور بجانب ميناء تحميل الكبريت للمصفاة على مساحة 725 ألف متر وتبعد عن الساحل بنحو 700 متر.

وسيتم في إطار المشروع إنشاء مرفأ بحري يتسع لسفينتين بأحجام تتراوح بين 122 ألف متر مكعب إلى 266 ألف متر مكعب.