أسعار النفط تنخفض مع بقاء الدعم للاتفاق النووي الإيراني‎

انخفضت أسعار النفط، يوم الجمعة، في جلسة متقلبة تراجعت فيها عن مكاسبها الأولية، بينما بدا من المرجح أن حلفاء الولايات المتحدة سيحثون على الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وهو ما قد يبقي إمدادات الخام الإيراني إلى الأسواق العالمية.

وفي دلالة أخرى على أن الإمدادات العالمية قد تواصل الارتفاع، أظهرت بيانات أن عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة زاد بمقدار عشر حفارات هذا الأسبوع.

ورغم انخفاضها في جلسة اليوم، إلا أن أسعار الخام تبقى قرب أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 35 سنتًا إلى 77.12 دولار للبرميل غير بعيدة عن مستوى 78 دولارًا الذي سجلته، يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وتنهي عقود برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 2.8 بالمئة.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 66 سنتًا لتبلغ عند التسوية 70.70 دولار للبرميل، مقارنةً مع أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف البالغ 71.89 دولار الذي سجلته في جلسة الخميس.

وعلى مدار الأسبوع، سجل الخام الأمريكي مكاسب قدرها 1.2 بالمئة.