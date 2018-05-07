حقل “ظهر” المصري يحقق رقمًا قياسيًا في إنتاج الغاز

أعلنت وزارة البترول في مصر، اليوم الإثنين، أن حقل “ظهر” للغاز الطبيعي حقق رقمًا قياسيًا جديدًا بزيادة الإنتاج اليومي، حيثُ وصل إلى إنتاج مليار و200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، قبل شهر رمضان المبارك.

وأوضح وزير البترول المهندس طارق الملا، أن الإنتاج الحالي من الحقل وصل إلى 900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إضافة وحدتين جديدتين للحقل خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، قد توقع في شهر شباط/فبراير الماضي، أن يصل الإنتاج من حقل “ظهر” قبالة ساحل البحر المتوسط إلى 2.9 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول منتصف عام 2019.

وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية، عن بدء الإنتاج رسميًا من حقل “ظهر” بمتوسط إنتاج يومي مبدئي يبلغ 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.

وأعلنت شركة “إيني” في شهر آب/ أغسطس من العام 2015، عن كشف حقل “ظهر” بعد توقيعها اتفاقية في شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2014 مع وزارة البترول المصرية، والشركة القابضة للغازات “إيجاس”.

وتشير التقديرات إلى أن حقل “ظهر” يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ما تُعادل 5.5 مليار برميل مكافئ.