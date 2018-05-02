وزير النفط الكويتي ردًا على ترامب: أوبك لا تتحدث عن الأسعار

أعلن وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي اليوم الأربعاء، عن أن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، ستركز على استقرار السوق وإدارة تخمة المعروض النفطي، لا الأسعار حين تجتمع في حزيران/يونيو المقبل.

وردًا على سؤال بشأن ما إذا كانت “أوبك” ستزيد الإنتاج كي تقلص الأسعار، بعد تعليقات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، اتهم فيها أوبك برفع الأسعار “على نحو مصطنع”، قال الوزير “لا نتحدث أبدًا عن الأسعار. نحن نتحدث عن استقرار السوق والتحكم في الزيادات التي يكون لها تأثير كبير على مخزونات المواد النفطية في الأسواق العالمية، بما يضمن استقرار السوق بشكل خاص للمستهلكين والمنتجين”.

وجاءت تصريحات الوزير بعد يوم من تقديم أعضاء في البرلمان الكويتي اقتراحًا، للتصويت على حجب الثقة عنه، وأفاد الرشيدي بأنه لا يعتزم الاستقالة قبيل تصويت حجب الثقة المقرر الأسبوع المقبل.