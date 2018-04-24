ليبيا.. اكتمال الإصلاحات في خط أنابيب الواحة النفطي بعد هجوم

قال مسؤول بقطاع النفط في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إن الإصلاحات اكتملت في خط الأنابيب الذي تشغله شركة الواحة للنفط ويغذي ميناء السدر، بعد حريق نجم عن تخريب، يوم السبت.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنّ الإنتاج لم يستأنف حتى الآن.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط المملوكة للدولة، السبت، إنّ “الحريق في خط الأنابيب نتج عنه فقد ما يصل إلى 100 ألف برميل يوميًا من إنتاج الخام”.

وتعرض خط الأنابيب الواصل من الزقوط إلى السدر لهجوم، في كانون الأول/ ديسمبر؛ مما تسبب في خسائر في الإنتاج قدرت بين 70 ألفًا إلى 100 ألف برميل يوميًا.

واندلع أحدث حريق على مسافة 21 كيلومترًا شمال غربي مراده، وهي تقريبًا نفس المنطقة التي وقع فيها هجوم كانون الأول/ ديسمبر.

وقال مسؤولون ليبيون، إنّ “المنطقة ينشط فيها مقاتلو تنظيم داعش المتشدد”.