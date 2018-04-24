مسؤول: إتمام صفقة اندماج “دي.إي.إيه” و”فنترسهال” بحلول منتصف العام

قال جون برواني، مدير الأنشطة النفطية لشركة “دي.إي.إيه” التابعة للملياردير الروسي ميخائيل فريدمان اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع وضع اللمسات الأخيرة قريبًا على صفقة دمج الشركة مع فنترسهال، وحدة النفط والغاز لشركة الكيماويات العملاقة باسف.

وقال براوني في تصريحات للصحفيين خلال زيارة لإسرائيل، “نتوقع إتمام اتفاق الاندماج قبل منتصف العام”.

وكانت باسف قالت، إن الاندماج سيكتمل على الأرجح بنهاية الربع الثالث من عام 2018.

وسيصبح الكيان المندمج أكبر شركة مستقلة للنفط والغاز في أوروبا، وأول شركة ألمانية عملاقة في القطاع بإنتاج يبلغ نحو 600 ألف برميل من مكافئ النفط والغاز يوميًا، وأرباح سنوية متوقعة تتجاوز الملياري يورو (2.4 مليار دولار).