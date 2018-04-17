“بلومبيرغ: السعودية تتسلم 4 عطاءات لمشروع توليد الطاقة بالرياح

تسلمت المملكة العربية السعودية 4 عطاءات لمشروع توليد الطاقة بالرياح، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء بلومبيرغ الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

ويعتبر مشروع توليد الطاقة بالرياح ضمن أضخم المشاريع في المملكة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز في هذا القطاع.

وقالت الوكالة: إن الشركات المتقدمة للمشروع هي: شركة اكوا باور السعودية، وشركة الكهرباء الفرنسية، وشركة انيل الإيطالية، وشركة انجي الدولية للطاقة في بريطانيا.

وذكرت الوكالة أن السعودية أكبر مصدر نفط في العالم تعتزم مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة 3 مرات؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الأخرى، وخاصة النفط.

وأشارت إلى أن وزارة الطاقة السعودية أجلت فتح مغلفات العطاءات الذي كان مقررًا، اليوم الثلاثاء، وأنها ستحدد مجددًا تاريخًا لفتح المغلفات.

وأوضحت أن المشروع الذي يقع في محافظة دومة الجندل شمال غرب المملكة يُعد الأول من نوعه في السعودية، لافتة إلى منح الوزارة مشروعًا للطاقة الشمسية في مدينة سكاكا لشركة اكوا باور في شهر شباط/فبراير الماضي بطاقة إنتاج تبلغ 300 ميغاوات.

ووقّعت السعودية اتفاقًا مع سوفت بنك الشهر الماضي؛ لإنشاء مشروع طاقة شمسية عملاق تبلغ طاقته الإنتاجية 200 جيغاوات بتكلفة تصل إلى 200 مليار دولار.