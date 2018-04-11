النفط يتراجع بفعل زيادة الإمدادات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مبتعدة عن أعلى مستويات 2014 التي بلغتها خلال الجلسة السابقة، إذ طغت زيادة المخزونات والإنتاج بالولايات المتحدة على تصاعد التوترات بالشرق الأوسط.

وفي الساعة الـ 07:02 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتًا بما يعادل 0.3% إلى 70.80 دولار للبرميل.

وكان برنت صعد أكثر من 3%، أمس الثلاثاء، ليسجل أعلى مستوياته منذ أواخر 2014 عند 71.34 دولار للبرميل.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.40 دولار للبرميل منخفضة 11 سنتًا أو 0.2% عن التسوية السابقة.

والأسواق متوترة بفعل الوضع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وتبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها شن ضربات جوية على قوات الرئيس السوري بشار الأسد، إثر ما يُشتبه في أنه هجوم بالغاز السام مطلع الأسبوع.