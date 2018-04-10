السعودية تعتزم إبقاء صادراتها من النفط في مايو دون مستوى 7 ملايين برميل يوميًا

قالت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الثلاثاء، إن المملكة، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، تخطط لإبقاء صادراتها من الخام في أيار/مايو دون مستوى سبعة ملايين برميل يوميًا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنّ “مخصصات الخام للعملاء الدوليين ستبقى دون سبعة ملايين برميل يوميًا رغم طلبات للشراء أعلى من الشهر السابق، مع ارتفاع موسمي على الطلب”.

وأضافت أنّ “إنتاج المملكة من النفط في آذار/مارس بلغ 9.91 مليون برميل يوميًا”.

وهذا أقل من المستوى المستهدف بموجب اتفاق عالمي تقوده منظمة أوبك لكبح الإمدادات بهدف التخلص من تخمة في المعروض ودعم الأسعار.