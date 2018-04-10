تقرير: السعودية تستهدف سعر النفط عند 80 دولارًا

ذكر تقرير أمريكي، اليوم الثلاثاء، أن السعودية تعمل على رفع أسعار النفط إلى 80 دولارًا للبرميل؛ لدعم التزاماتها المالية المتصاعدة، بعد إقرارها أكبر ميزانية في تاريخها لهذا العام.

وأشار تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، إلى أن المسؤولين في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أوضحوا هدفهم بدعم سعر 80 دولارًا خلال مناقشات خاصة مع ممثلين من الدول الأعضاء في منظمة “أوبك”.

ونقلت الوكالة عن مصادر مقربة من المسؤولين السعوديين قولهم، إن “الرياض تهدف إلى الوصول إلى سعر 80 دولارًا، من خلال اتفاق خفض الإنتاج الذي رعته المملكة مع الدول المنتجة الأخرى من داخل وخارج أوبك”.

ولفتت الوكالة إلى تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمجلة “تايم” الأمريكية، الأسبوع الماضي، والتي قال فيها: “نعتقد أن أسعار النفط سترتفع هذا العام، وترتفع أكثر خلال العام المقبل، ونحن نحاول اختيار الوقت المناسب”.

وأضافت أن وزير النفط السعودي، خالد الفالح، عبر في تصريحات سابقة عن “نظرة صقورية” بالنسبة للأسعار، بقوله إن “على أوبك الحفاظ على تقليص الإمدادات للسوق، رغم أن المنظمة أوشكت على تحقيق هدفها وهو خفض مخزون الدول الغربية”.

وقالت الوكالة: “على الرغم من عدم وجود مؤشرات قوية على أن السعودية على استعداد لإجراء مزيد من الخفض في إنتاجها النفطي للوصول إلى سعر 80 دولارًا للبرميل، إلا أن طموحات المملكة تشير إلى أنها قد تدفع باتجاه الحفاظ على اتفاق الخفض الحالي حتى يتم تحقيق السعر المستهدف”.