سلطنة عمان تطلق مشروعين لإنتاج الغاز المسال والأمونيا بـ 1.3 مليار دولار

أطلقت شركة النفط العُمانية، اليوم الإثنين، مشروعي “صلالة للأمونيا” و”صلالة للغاز البترولي المسال”، في محافظة ظفار بتكلفة 1.289 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان لها، إن “المشروعين يمثلان أهمية استراتيجية للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي، ودعم خطط التنويع الاقتصادية في السلطنة”.

وحسب البيان، قامت الشركة بوضع حجر الأساس للمشروعين، الذي يتوقع أن يبدأ الإنتاج منهما بحلول 2020.

وذكر البيان، أن “الشركة العمانية عمدت إلى توسيع المحفظة الاستثمارية، التي تشمل 50 مشروعًا متنوعًا في قطاع الطاقة على المستوى المحلي والخارجي؛ بغرض تحسين مصادر الدخل للسلطنة”.

وستساهم المشروعات الجديدة، في تزويد محافظة ظفار بالاحتياجات الضرورية من الغاز البترولي المسال.

وتعد “النفط العمانية” التي تأسست عام 1996، الذراع الاستثمارية للسلطنة في قطاع النفط والغاز والمجالات المرتبطة بالطاقة.

وتعتبر سلطنة عمان مصدرًا صغيرًا للنفط، وليست عضوًا في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك“.