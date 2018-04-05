الحكومة التونسية: 4.7 مليون طن عجز الطاقة العام الماضي

قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إن عجز الطاقة في بلاده بلغ 4.7 مليون طن مكافئ نفط خلال العام الماضي.

وخلال افتتاح ندوة حول تسريع تنفيذ برامج نجاعة الطاقة بالعاصمة، الخميس، أكد الشاهد أن موارد الطاقة لم تغطي سوى 50 % من الطلب الداخلي.

ويبلغ الطلب الداخلي على الطاقة الأولية 9.5 مليون طن مكافئ نفط، بحسب رئيس الحكومة.

كانت الحكومة في البلاد رصدت 1.5 مليار دينار (619 مليون دولار)، لدعم المحروقات في 2018، على أساس سعر برميل النفط 54 دولارًا.

الشاهد أكد على “ضرورة تسريع برامج نجاعة الطاقة (إدارة الاستهلاك وترشيده)، خاصة مع الارتفاع المتواصل لأسعار النفط والغاز، الذي سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع حجم الدعم”.

من جهته، قال خالد قدور وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، اليوم، إن ارتفاع سعر النفط إلى 68 دولارًا للبرميل سيضاعف حجم الدعم الذي خصصته الحكومة للمحروقات، إلى 3 مليارات دينار ( 1.2 مليار دولار).

وتابع الوزير: “في الربع الأول الماضي، كان معدل سعر برميل النفط عند 67 دولارًا، أي بزيادة 13 دولارًا عن السعر المتوقع في موازنة 2018”.

وزاد: “كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط، تكلف الدولة خسارة بحوالي 121 مليون دينار (50 دولارًا)”.

كانت تونس اعتمدت منذ 2016 استراتيجية وطنية، من أهدافها خفض استهلاك الطاقة بـ30 % بحلول 2030، مقارنة بمستوى استهلاك 2010، وزيادة التوجه نحو الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 30 %.