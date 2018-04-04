البحرين تسعى لجذب شركات أجنبية لتطوير حقل نفط وغاز مكتشف حديثا

قال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، اليوم الأربعاء، إنه غير متأكد بعد من حجم ما يمكن استخراجه من احتياطيات النفط البالغة 80 مليار برميل في حقل مكتشف حديثا، لكنه أشار إلى أن المملكة تهدف لجذب شركات نفط وغاز أجنبية لتطوير تلك الموارد.

كانت البحرين قالت يوم الأحد إنها اكتشفت موارد النفط المحكم والغاز العميق، التي تعد الأكبر على الإطلاق في المملكة قبالة الساحل الغربي للبلاد.

وتملك البحرين حاليا حقلا واحدا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل، وتنتج المملكة الصغيرة من حقلها الوحيد 50 ألف برميل يوميا.

كما أنها تنتج 150 ألف برميل إضافي من حقل أبوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم احتياجاتها النفطية.

ويقع الحقل في منطقة خليج البحرين الواقعة في المنطقة الغربية من حدود المملكة وبمساحة تقدر بنحو ألفي كيلومتر مُربع، وهذا أول اكتشاف في البلاد منذ عام 1932، تاريخ تدشين أول بئر للنفط فيها.

وقال وزير النفط البحريني إن فريق الاستكشاف بالهيئة الوطنية للنفط والغاز يقوم حاليا ببذل جهود مضاعفة للوصول بالحقل المكتشف إلى مرحلة الإنتاج خلال 5 سنوات.

كما يجري العمل على دراسة “الجدوى الاقتصادية” لهذا الاكتشاف، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “هيليبرترون” الأمريكية للتحضير لعمليات حفر آبار إنتاجية في الحقل الجديد.