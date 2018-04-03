العراق يفتتح محطة لمعالجة الغاز في حقل “البزركان”

افتتح وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، اليوم الثلاثاء، محطة لمعالجة الغاز المصاحب للعمليات الاستخراجية النفطية في حقل “البزركان” النفطي، بطاقة 71 مليون قدم مكعبة يوميًا.

وقال اللعيبي في كلمة له خلال حفل الافتتاح: “افتتحنا اليوم محطة معالجة الغاز المصاحب في حقل البزركان في ميسان، وستعالج مليوني متر مكعب قياسي من الغاز المصاحب، وهو ما يعادل 71 مليون قدم مكعبة قياسي باليوم”.

وأوضح أن “الغاز المعالج سيُستخدم لتشغيل الوحدات والمنشآت الإنتاجية في الحقول النفطية، والفائض من الكميات المعالجة، سيتم رفده لمحطات توليد الطاقة الكهربائية الوطنية بمعدل 60 ميغاواط”.

وأضاف أن “استثمار الغاز يمثل أولوية حتمية لدى الوزارة، لإيقاف هدر الثروة النفطية وتطوير صناعة الغاز في البلاد، التي أصبحت اليوم موردًا اقتصاديًا جديدًا يحقق الإيرادات المالية لخزينة الدولة الاتحادية من خلال عمليات التصدير”.

وتتولى شركة “سينوك” الصينية، أعمال تطوير حقل “البزركان” الذي يعتبر أحد أبرز حقول شركة نفط “ميسان”، بموجب عقد حازت عليه في جولة التراخيص الأولى التي نظمتها وزارة النفط في 2009.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط، لتمويل ما يصل إلى نحو 95% من نفقات الدولة، وكان لتراجع أسعار الخام منذ 2014 أثر بالغ على الاقتصاد العراقي.