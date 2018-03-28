خطط لطرح أكبر شركة للطاقة الشمسية بالسعودية في البورصة

أعلن مسؤول سعودي بارز، اليوم الأربعاء، أن أكبر شركة للطاقة الشمسية المقررة إقامتها في المملكة، ستُطرح في البورصة السعودية.

ومساء الثلاثاء، وقَّعت السعودية وصندوق “رؤية” التابع لشركة “سوفت بنك” اليابانية، اتفاقية لإنشاء أكبر شركة للطاقة الشمسية في العالم، تكون المملكة مقرًا لها.

وقال سعود القحطاني، المستشار الإعلامي للديوان الملكي السعودي، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، مساء اليوم، إن “من فوائد المشروع تخفيض أسعار الكهرباء للمواطنين”.

‏وأشار القحطاني إلى أن الشركة، ستطرح في السوق السعودية (البورصة)، “وستكون فرصة استثمارية عظيمة للمواطنين”.

وبحسب بيان لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (بمثابة الصندوق السيادي للبلاد)، ستكون الشركة الأكبر في العالم بمجال الطاقة الشمسية.

وبموجب الاتفاق، ستقوم الشركة بتوليد طاقة شمسية في المملكة ودول أخرى بقدرة تصل إلى 200 غيغاوات، على أن يتم تصنيع الألواح الشمسية من خلال شركات مقامة في السعودية.

ولفت القحطاني إلى أن الشركة ستقلل اعتماد البلاد العالي على النفط محليًا، لتقوم بتصديره، أو تحويله لمنتجات بتروكيماوية، تؤكد دراسات أن أسعارها سترتفع خلال السنوات المقبلة.

وفي نيسان/أبريل 2016، أعلنت السعودية رؤيتها المستقبلية 2030، التي تستهدف توليد طاقة متجددة تصل إلى 3.45 جيجاواط بحلول 2020، و9.5 جيجاواط بحلول 2023، لا سيما من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.