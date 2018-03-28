“أوبك”: لا استقرار لأسعار النفط دون العراق‎

قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” محمد باركيندو، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن استقرار أسعار النفط الخام، وفق قرار خفض الإنتاج، دون العراق.

ووردت تصريحات باركيندو من بغداد، أثناء استقبال وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي، له وللوفد المرافق، وفق ما ذكرت وزارة النفط العراقية في بيان صدر عنها الأربعاء.

وأوضح باركيندو أن العراق يمثل ثاني أكبر منتج للنفط داخل المنظمة، ومن دونه لا يمكن أن يحدث الاستقرار، مضيفًا: “الدور الذي لعبه العراق كان إيجابيًا ومهمًا، وساعد في استقرار السوق النفطية”، مضيفًا أن “قرارات أوبك ساهمت في إيقاف تدهور أسعار النفط”.

وكان الأعضاء في “أوبك” ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا بدؤوا خفض إنتاجهم بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا منذ مطلع 2017، وينتهي في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وأورد البيان تصريحًا على لسان اللعيبي، أكد “ضرورة استمرار التعاون المثمر بين بلاده وأعضاء المنظمة، لتحقيق استقرار أكثر للأسواق العالمية”.

ووصل باركيندو العراق، منذ أمس الأول الاثنين، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة.

والعراق، عضو في “أوبك” وثاني أكبر منتج فيها بعد السعودية، بـ 4.4 مليون برميل يوميًا، وفق أرقام المنظمة عن شباط/فبراير الماضي.

ويعتمد العراق على إيرادات النفط لتمويل قرابة 95%من النفقات، وهو ما يجعل اقتصاده أحادي الجانب ومعرضًا للتذبذب استنادًا إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.