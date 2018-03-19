سلطنة عمان تعلن اكتشاف مخزون ضخم من الغاز يصل لـ 4 تريليونات قدم مكعبة

أعلن راؤول ريستوشي المدير العام لشركة تنمية نفط عمان، اليوم الاثنين، عن اكتشاف مخزون كبير من الغاز، شمال منطقة امتياز شركته في سلطنة عمان .

جاء ذلك، خلال المؤتمر السنوي لوزارة النفط والغاز العمانية، الذي يستعرض تطورات قطاعي النفط والغاز في السلطنة، ويستمر يومًا واحدًا، ونشرت تفاصيله في موقع الشركة على تويتر.

وقال ريستوشي ،”إن احتياطات المنطقة المكتشفة تقدر بنحو أربعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز، إضافة لنحو 112 مليون برميل من المكثفات”.

وأضاف، أن الاكتشاف سيدعم نمو اقتصاد السلطنة، وسيساعد على الوفاء بالطلب المتنامي على الغاز من المستهلكين، سواء لأغراض سكنية أو تجارية أو صناعية.

وخلال المؤتمر تم الإعلان عن حفر تنمية نفط عمان نحو خمس آبار خلال العام الماضي، وعثر فيها كلها على الغاز.

وتابع ريستوشي “بلغ متوسط إمدادات الغاز الحكومي نحو 76.64 مليون متر مكعب في اليوم خلال 2017، وهو أقل من المستهدف البالغ 83 مليون متر”.

المدير العام، ذكر أن متوسط إنتاج شركته من النفط وصل إلى 582.2 ألف برميل يوميًا خلال 2017، فيما تخطط زيادة الإنتاج إلى 650 ألف برميل في اليوم بالعام الجاري.

وتملك السلطنة نحو 60 في المائة في تنمية نفط عُمان، ولدى الشركة حوالي 130 حقلًا لإنتاج النفط، و14 حقلًا لإنتاج الغاز الطبيعي.