مبلغ الدعم بالدفعة الثانية من “حساب المواطن” يرفع من معنويات السعوديين

بدأ سعوديون من مسجلي الدفعة الثانية، اليوم الأربعاء، استقبال مبلغ الدعم المخصص من برنامج “حساب المواطن“، والذي تمكن عدد كبير منهم من استلامه فيما ما زال آخرون بانتظار دورهم خلال الساعات القادمة.

ومع صدور قرارات ملكية كان من أهمها إعادة العلاوات السنوية واعتماد بدل غلاء المعيشة للمواطنين، بدا مستحقو الدفعة الثانية أكثر انتعاشًا وإيجابية وقد لوحظ أن مبلغ الدعم المخصص من “حساب المواطن” ارتفع في قيمته مقارنة بمستحقي الدفعة الأولى.

وأعرب العديد من المواطنين عن تفاؤلهم عبر هاشتاغ #حساب_المواطن على موقع التواصل “تويتر”، مؤكدين بالأرقام أن المبلغ الذي وصلهم كان مجزيًا، وعلق “سالم السالم”: “يارب لك الحمد نزلي اعلى من السابق في حساب المواطن والمبلغ 1146”.

بدوره، عبر “فيصل” عن سعادته بالمبلغ المضاف له بدل غلاء المعيشة: “ولله الحمد والمنة نزلي عن طريق بنك الراجحي مبلغ وقدره 1375 ريالاً مع بدل غلاء معيشة 1000 ريال يطلع التوتل 2375 ريالاً الله يحفظلنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز”.

ولله الحمد والمنه نزلي عن طريق بنك الراجحي مبلغ وقدره 1375 ريال مع بدل غلاء معيشة 1000 ريال يطلع التوتل 2375 ريال

الله يحفظلنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز #حساب_المواطن #الدفعة_الثانية pic.twitter.com/6XSDEzSnaX — Faisal (@faysal1440) January 9, 2018

وأيد “عبدالله البارقي”: “الله يعز الدولة ،، 1000 ريال بدل غلاء معيشة وإعانات حسب دخل المواطن دام عزك يا وطن.”.

وقالت “مرام الشهري”: “على سبيل السعادة في هذا الصباح الحمدلله نزل لي 955 ريالًا من حساب المواطن”.

على سبيل السعادة في هذا الصباح الحمدلله نزل لي ٩٥٥ ريال من #حساب_المواطن ???????????? — مـرام الشهري ????✨. (@x_mram92) January 10, 2018

وعلقت “مرام الحسين”: “اللي يبي شي لايستحي جاني 1180”.

ودعا “سعود الخلف” المواطنين للتسجيل في “حساب المواطن” وعدم الالتفات للأصوات المحبطة، خاصة التي روجت أن الدعم لا يتجاوز 300 ريال، حيث قال: “أي واحد يقول نزل لي 300 يجي على جنب ابي بسالفة ابي اجلده والله تحطمت وحتى فكرت ما أسجل بس واحد من الشباب اقنعني وسجلت ونزل لي 1108 الحمدلله لك يارب لايهمونكم المتحلطمين سجلوا ياشباب نصيحة”.

اي واحد يقول نزل لي 300 يجي على جنب ابي بسالفة ابي اجلده

والله تحطططمت وحتى فكرت ما اسجل بس واحد من الشباب اقنعني

وسجلت ونزل لي 1108 الحمدلله لك يارب لايهمونكم المتحلطمين سجلوا ياشباب نصيحه

#حساب_المواطن — سعود الخلف (@mis0996) January 9, 2018

وأكد “حسام”: “ولله الحمد نزل لي اليوم حساب المواطن 955 .. وبحسبة بسيطه بإذن الله راح أغطي جميع المبالغ الي زادت علي والحمدلله ما لمست غلاء المعيشة”.

وبلغ عدد المستفيدين من الدفعة الثانية نحو 11 مليون مواطن سواء مستقلين أو تابعين لرب أسرة، فيما كان عدد المستفيدين من الدفعة الأولى قد بلغ نحو 10.6 مليون مستحق كفرد مستقل أو ضمن عائلة من أصل نحو 13 مليونًا سجلوا في البرنامج.

ويبلغ الحد الأدنى للدعم 300 ريال (ما يعادل 80 دولار) ويتجاوز 1000 ريال (267 دولار) بحسب استحقاق كل عائلة ووضعها المادي والاجتماعي.