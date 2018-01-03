النفط يسجل أعلى مستوى في عامين ونصف بفعل اضطرابات إيران

قفزت أسعار النفط 2% اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام مع استمرار الاضطرابات في إيران، العضو بمنظمة أوبك، لسادس يوم على التوالي وبيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وألمانيا تحفز على الشراء.

ونشرت إيران قوات من الحرس الثوري في ثلاثة أقاليم لإخماد احتجاجات مناهضة للحكومة حسبما قال قائد الحرس الثوري اليوم.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.26 دولار، أو ما يعادل 2.09 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 61.63 دولار للبرميل قرب مستواها المرتفع للجلسة البالغ 61.67 دولار وهو الأعلى منذ يونيو حزيران 2015.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.27 دولار أو 1.91 بالمئة إلى 67.84 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ مايو أيار 2015 .