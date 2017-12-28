محللون: ضبط المعروض وقوة الطلب سيقودان أسعار النفط للارتفاع في 2018

أظهر استطلاع لآراء المحللين، أجرته رويترز، ونشرت نتائجه، اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن تبقى أسعار النفط، بالقرب من 60 دولارًا للبرميل في 2018؛ بفعل جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وروسيا؛ لتقليص إمدادات النفط، والتوقعات بنمو قوي للطلب العالمي.

وتوقع الاستطلاع، الذي شمل 32 من خبراء الاقتصاد والمحللين، أن يصل متوسط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت، إلى 59.88 دولار للبرميل في عام 2018، مرتفعًا من 58.84 دولار للبرميل، في الاستطلاع الشهري السابق.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 30 %؛ منذ أن اتفقت “أوبك” مع منتجين مستقلين، على تقييد الإنتاج، اعتبارًا من يناير/ كانون الثاني 2017. ومدد المنتجون الاتفاق، الشهر الماضي، حتى نهاية 2018.

وبلغت الأسعار، أعلى مستوى في عامين ونصف العام، هذا الأسبوع.

وقال رئيس أبحاث السلع الأولية، لدى “إل.بي.بي.دبليو، فرانك شالينبرجر”:”الطلب على النفط، سيكون مرتفعًا في عام 2018، مع نمو اقتصادي قوي في أنحاء العالم… والإمدادات ستكون منخفضة نسبيًا؛ بسبب نسبة التزام أوبك المرتفعة”.

وقال محللون، إن إمدادات نفطية كبيرة، ستتجه إلى آسيا؛ لتلبية الطلب القوي من المنطقة.

وزادت الصادرات الأمريكية إلى آسيا بالفعل، مع ارتفاع أسعار خامات الشرق الأوسط؛ جراء التخفيضات التي تقودها “أوبك”، وفارق السعر الكبير، بين خام غرب تكساس الوسيط وبرنت.

وتعافى إجمالي واردات النفط الخام إلى الصين، أحد أكبر مستهلكي النفط في العالم، ليسجل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، في نوفمبر/ تشرين الثاني، عند 9.01 مليون برميل يوميًا.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف 55.78 دولار للبرميل، العام القادم، مرتفعًا من توقعات الشهر الماضي ببلوغه 54.78 دولار للبرميل.

وقال محللون، إن امتثال أوبك القوي، باتفاق خفض الإمدادات؛ من شأنه أن يدعم الأسعار. غير أن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، التي لا تشارك في الاتفاق العالمي، ستكبح ارتفاع الأسعار.

وقال بعض المحللين، إنه من المتوقع أن يتجاوز إنتاج النفط الأمريكي 10 ملايين برميل يوميًا، العام المقبل. وزاد الإنتاج الأمريكي أكثر من 16 % منذ منتصف 2016.

وقالت آشلي بيترسون من “ستراتاس أدفايزرز”:” نتوقع استمرار نمو الإمدادات الأمريكية العام المقبل، لكننا أقل قلقًا من عودة ظهور تخمة مفاجئة في المعروض، حيث أن زيادة تكاليف الحفر والتجهيز للإنتاج؛ ستؤدي لتباطؤ نمو الإنتاج على الأرجح”.

ورجح محللون، أن تجد الأسعار، العام المقبل، دعمًا في تعطل إمدادات في ليبيا ونيجيريا، واحتمال تجديد العقوبات الأمريكية على إيران.