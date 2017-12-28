مصر توافق على 4 اتفاقيات نفطية بقيمة 230 مليون دولار‎

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، الخميس، أن حكومة بلاده وافقت على 4 اتفاقيات بترولية، باستثمارات بلغت 230 مليون دولار.

وأضاف الملا خلال مؤتمر صحفي، بمجلس الوزراء المصري، اليوم، أنه جرى إرسال الاتفاقيات الأربع، إلى مجلس النواب المصري؛ للمصادقة عليها.

وتتضمن بنود الاتفاقيات الأربع، التزامات “منح” بـ 65 مليون دولار، واستثمارات بحد أدنى 230 مليون دولار، وحفر أكثر من 17 بئرًا نفطية.

وكان الملا قد كشف، في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عن أن قطاع البترول في بلاده، وقع 83 اتفاقية، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، مع كبرى شركات البترول العالمية والعربية والمصرية، باستثمارات تجاوزت 15 مليار دولار.

ولم يشر الوزير المصري، إلى الخارطة الجغرافية للاتفاقيات البترولية في بلاده.

وتملك مصر حقولاً نفطية، وأخرى لاستخراج الغاز الطبيعي، لكنها لا تسد احتياجاتها السنوية من مصادر الطاقة.