الصين تستبدل محطات تعمل بالفحم في بكين

بكين -قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن ّالصين ستستبدل أربع محطات يجري تشغيلها بالفحم في العاصمة بكين لتحل محلها محطات تعمل بالغاز الطبيعي بنهاية العام المقبل في إطار جهودها المتصاعدة للقضاء على التلوث.

ونقل التقرير عن لجنة التنمية والاصلاح في بكين قولها إنّ المحطات الأربع ونحو 40 مشروعاً آخر مرتبط بهذه المحطات ستتكلف نحو 48 مليار يوان (ثمانية مليارات دولار) وسيخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكبريت بما يصل إلى عشرة آلاف طن. ولم تذكر تفاصيل عن المشاريع المرتبطة بالمحطات.

وقالت شينخوا إنّ المحطات الجديدة ستحل محل أربع محطات تعمل بالفحم وتوفر التدفئة لمنازل في منطقة حضرية بوسط بكين وكذلك في توليد الكهرباء.

وأضافت أنّ المحطات الأربع حرقت 9.2 مليون طن من الفحم عام 2012 أو 40 بالمئة من 23 مليون طن جرى استهلاكها في المدينة خلال العام.