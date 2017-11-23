ارتفاع تدفقات نفط كردستان العراق دون الوصول للمستوى الطبيعي

زادت تدفقات النفط من إقليم كردستان العراق خلال الشهر الأخير، إلى أعلى مستوياتها منذ أن أثرت الأزمة في العلاقات مع الحكومة المركزية ببغداد سلبًا على الإمدادات، لكن إجمالي الكميات ما زال يقل نحو النصف عن المستوى المعتاد للصادرات.

وقال مصدر ملاحي إن تدفقات النفط زادت إلى نحو 270 ألف برميل يوميًا، أمس الأربعاء واليوم الخميس، من معدل يتراوح بين 200 ألف و230 ألف برميل يوميًا سُجل خلال الشهر الأخير.

وقبل الأزمة كانت التدفقات تبلغ في المعتاد نحو 600 ألف برميل يوميًا.

وقال المصدر “إنها زيادة في الضخ لعوامل فنية، إجمالي التدفقات ما زال دون المستوى الطبيعي بكثير”.