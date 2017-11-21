الجزائر تعتزم تزويد ليبيا بالكهرباء عبر تونس

أعلن مسؤول جزائري، مساء الثلاثاء، أن بلاده تعتزم تزويد ليبيا، بخط كهربائي عبر تونس، إلى جانب إطلاق استثمارات في هذه الدولة الجارة التي تعاني مشاكل في توفير الطاقة.

جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن المدير العام لشركة الكهرباء والغاز (حكومية) محمد عرقاب، بعد محادثات أجراها مع مسؤولين من الشركة الليبية للكهرباء (جيكول) يزورون بلاده لبحث اتفاقات شراكة.

وأضاف عرقاب أن بلاده تمتلك فائضًا في إنتاج الكهرباء، وستدرس “إمكانيات ربط كهربائي بضغط عالٍ بينها وبين ليبيا عبر تونس، لتصدير الكهرباء وجملة من الخدمات الأخرى”.

وأشار إلى أن “الجزائر تمتلك خبرة وتعمل على تصديرها إلى ليبيا عبر حدود برية تسمح بتسهيل التعاون الثنائي”.

من جهته قال علي محمد ساسي، المدير التنفيذي للشركة الليبية للكهرباء، إن بلاده “تواجه مشاكل عدة في إنتاج الكهرباء ونقلها ولهذا ترغب الاستفادة من الشبكة الجزائرية لتزويد بعض مدن غرب وجنوب ليبيا”.

وأضاف أن “المؤسسات الدولية غائبة في ليبيا نظرًا للوضع الراهن بينما سونلغاز (الشركة الجزائرية)، عبرت عن استعدادها لدخول السوق، ومساعدة الشركة الليبية للكهرباء لإتمام مشاريعها وتلبية حاجات المواطنين الليبيين”.

والثلاثاء أعلنت شركة سونلغاز الجزائرية أن مديرها استقبل وفدًا من الشركة الليبية للكهرباء، والذي يزور الجزائر مدة يومين، لبحث الشراكة في مجال الطاقة بين البلدين الجارين.

وحسب الشركة فإن مشروع إطلاق استثمارات وشراكة مع الجانب الليبي كان قيد الدراسة منذ 2010، لكنه توقف بسبب التطورات السياسية والأمنية في ليبيا بعد 2011.