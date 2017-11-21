زيادة الإنتاج الأمريكي تكبح انتعاشة النفط بعد تخفيضات “أوبك”

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتوقعات لتمديد اتفاق أوبك لخفض الإنتاج، إلا أن زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة تكبح المكاسب.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 62.51 دولار للبرميل في الساعة 0807 بتوقيت غرينتش مرتفعة 29 سنتًا بما يوازي 0.5% عن سعر الإغلاق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا أو 0.3% إلى 56.60 دولار.

وقال المتعاملون: “إن تخفيضات الإنتاج، التي تقودها منظمة أوبك تدعم الأسواق بصفة عامة”.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بخفض الإنتاج في مارس/ آذار 2018، لكن أوبك ستجتمع في الثلاثين من الشهر الحالي لبحث مستقبل الاتفاق.

ويتوقع أن توافق “أوبك” علي تمديد التخفيضات، إذ إن مستويات المخزونات مازالت مرتفعة؛ رغم السحب منها في الآونة الأخيرة، بينما تثور شكوك بشأن رغبة بعض المشاركين في مواصلة كبح الإنتاج.

لكن أكثر ما يقلق أوبك هو زيادة أنشطة الحفر الأمريكية، التي يقودها منتجو النفط الصخري.

وقالت مجموعة وستوود جلوبال لاستشارات الطاقة: “إن الإنتاج الأمريكي سيرتفع بوتيرة أسرع مما توحي به الزيادة في عدد الحفارات، التي قفزت من 316 حفارة في منتصف 2016 إلى 738 حفارة الأسبوع الماضي، إذ تزيد معدلات الإنتاجية مع كل زيادة في عدد الآبار.