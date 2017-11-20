إيران: أغلبية أعضاء أوبك يدعمون تمديد خفض إنتاج النفط

قال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الاثنين، إن أغلبية أعضاء منظمة “أوبك” يدعمون تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

ونقلت وكالة “الطلبة” للأنباء عن زنغنه قوله: إن “أغلبية أعضاء أوبك يدعمون تمديد الخطة، لكن من المنتظر أن يتخذ القرار النهائي في اجتماع أوبك”، في الـ30 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وخفضت “أوبك”، بالتعاون مع عدد من المنتجين المستقلين في مقدمتهم روسيا، الإنتاج منذ بداية هذا العام؛ سعيًا لتصريف فائض المعروض العالمي، وتعزيز الأسعار.

ومن المقرر أن ينتهي العمل باتفاق خفض الإنتاج في آذار/ مارس 2018، لكن “أوبك” ستجتمع نهاية الشهر الجاري؛ لبحث مستقبل سياسة الإنتاج.