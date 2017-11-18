3.8 مليون برميل يوميًا صادرات العراق من النفط في ميزانية 2018

أعلن برلماني عراقي، اليوم السبت، أن ميزانية عام 2018 تفترض تصدير نحو 3.8 مليون برميل يوميًا من النفط، على أساس متوسط سعر يبلغ حوالي 43 دولارًا للبرميل، وهو أقل بكثير من السعر المتوقع عالميًا بأكثر من 50 دولارًا.

وأشار هلال السهلانـي إلى أن مسودة مشروع قانون الموازنـة العامـة الاتحاديـة 2018 لا تزال قيد النقاش في مكتب رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على الرغم من انتهاء المهلة القانونية لإرسال مشروع الميزانية لمجلس النواب في الـ 10 من تشرين الأول/ أكتوبر.

وكشف في تصريح لموقع “الفرات” الإخباري العراقي، أن السقف الكلي لموازنـة 2018 هو أكثر من موازنـة 2017، مشيرًا إلى أن معدل العجز في الموازنـة العامـة الجديدة يبلغ نحو 20%، أي 22 تريليون دينار عراقي (19 مليار دولار).

وأضاف أن الحكومة قدرت سعـر برميل النفط بـ 43 دولارًا، بمعدل تصدير 3 ملايين و 800 ألف برميل يوميًا، مبينًا أن جميع التخصيصات الواردة في بنود مشروع قانون الموازنـة العامـة كإجمالي النفقات التشغيلية والاستثماريـة والإيرادات، هي نسب تقديريـة لأن البيانات الفعليـة للموازنات السابقـة، بحسب تقارير ديوان الرقابـة الماليـة، تشير إلى أن نسبة العجز في الموازنـة سنويًا لا تتجاوز 5 تريليون دينار عراقي، (4.3 مليار دولار).

وتابع السهلاني، أن “الحكومة العراقيـة تنفق استنادًا إلى الإيرادات الفعليـة التي تدخل إلى الخزينة المركزيـة، وبالتالي فإن سقف الإنفاق المالي لمؤسسات الدولـة عمومًا لا يتجاوز 70 تريليون دينار عراقي سنويًا (60 مليار دولار).

وكان عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد الحاج رشيد، قدّر حجم النفقات في موازنة عام 2018 بـ120 تريليون دينار(103.5 مليار دولار)، في حين تقل الإيرادات عن هذا المبلغ بشكل كبير ما سيؤدي إلى عجز كبير.

ويُنتج العراق، العضو المؤسس في منظمة “أوبك”، أكثر من 4 ملايين برميل من النفط يوميًا، في حين يقدّر احتياطيه الثابت من النفط الخام بحوالي 143 مليار برميل، وهو خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد فنزويلا والمملكة العربية السعودية وكندا وإيران.