“الطاقة الدولية”: أمريكا ستصبح رائدة النفط والغاز عالميًا في الأجل الطويل

قال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الخميس، إن من المتوقع أن تشكل الولايات المتحدة أكثر من 80٪ من نمو إنتاج النفط العالمي، في السنوات العشر القادمة، وأن إنتاجها من الغاز سيزيد بنسبة 30٪ عن إنتاج روسيا، بحلول ذلك الوقت.

وأبلغ بيرول، مؤتمرًا للأمم المتحدة حول المناخ، في مدينة بون الألمانية: “هذا له تأثيراته، على أسواق وأسعار وتدفقات تجارة النفط، واتجاهات الاستثمار والجغرافيا السياسية للطاقة”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، ستصبح في الأجل الطويل، “القائد بلا منازع، لإنتاج النفط والغاز حول العالم”.

وأضاف بيرول، أن الوكالة تتوقع أن يعود التوازن إلى أسواق النفط في 2018، إذا ظل الطلب على الخام حول مستوياته الحالية المرتفعة، وإذا واصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والمنتجين خارجها، خفض إمداداتهم النفطية.

ومن المتوقع، أن تمدد “أوبك”، ومنتجون آخرون، تخفيضات الإمدادات بعد موعدها المتفق عليه، بنهاية مارس/آذار، في مسعى لكبح وفرة المعروض.

وفي أحدث تقاريرها الشهرية، خفضت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، توقعاتها للطلب العالمي على النفط، بمقدار 100 ألف برميل يوميًا للعام الحالي، والعام القادم إلى حوالي 1.5 مليون برميل، و1.3 مليون برميل يوميًا على الترتيب.

ولفتت إلى أن مخزونات النفط في الدول المتقدمة، هبطت بواقع 40 مليون برميل في سبتمبر/أيلول، متراجعة عن مستوى ثلاثة مليارات برميل، للمرة الأولى في عامين.