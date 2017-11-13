اكتشاف كميات جديدة من الغاز الطبيعي في مدينة القنيطرة المغربية

أعلنت شركة “أس دي آكس إنيرجي” البريطانية، اليوم الإثنين، اكتشاف كميات جديدة من الغاز الطبيعي بمنطقة “سبو” في ضواحي مدينة القنيطرة في المغرب.

وقالت الشركة في بيان، إنه “تم اكتشاف خزانٍ من الغاز الطبيعي حجمه 17.2 مترًا، على عمق نحو 1774 مترًا في موقع البئر رقم KSR-15”.

وأضافت، أن “النتائج الأولية تجاوزت تقديرات ما قبل الحفر، وأن العمل لا يزال جاريًا لتحديد الحجم القابل للاستخراج من البئر بشكل دقيق”.

وكانت الشركة البريطانية، أعلنت في تشرين الأول /أكتوبر الماضي، عن اكتشاف الغاز في بئر KSR-14 الذي يصل عمقه إلى 1830 مترًا.

وهذان البئران هما أول برنامج من 9 آبار يتم حفرها في مناطق “سبو، والغرب المركز، ولالة ميمونة” ضواحي مدينة القنيطرة المغربية.