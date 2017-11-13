السعودية تبحث مشاركة “أرامكو” بمشروع روسي للغاز المسال

من المتوقع أن تشارك المملكة العربية السعودية في بناء محطة للغاز الطبيعي المسال بأقصى شمال روسيا، وفقًا لتفاهمات أولية بحثها الجانبان.

وذكر موقع سبوتنيك المختص بالشؤون الإقتصادية، أن روسيا بحثت مع السعودية إمكانية المشاركة في مشروع المجموعة النفطية الروسية نوفاتيك، الهادف لبناء محطة الغاز المسال في المنطقة القطبية الشمالية، من خلال شركة النفط الكبرى “أرامكو”.

وأعلنت الشركة الروسية بروتوكول المباحثات مع الجانب السعودي، حيث أُدرج بندٌ مخصص في خارطة طريق الطاقة بين وزارتي الطاقة لدى البلدين، الموقع في 6 تشرين الأول في موسكو.

وتتضمن خريطة الطريق الموقعة، النظر في إمكانية مشاركة الجانب السعودي في مشروع أرتيك للغاز الطبيعي المسال، في حين من المتوقع أن يتم بناء مصنع الغاز المسال في شبه جزيرة جيدان (بحر كارا) بحلول 2022-2023.