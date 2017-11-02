السعودية ترفع أسعار جميع أنواع الخام لآسيا في ديسمبر

قالت شركة “أرامكو” السعودية، اليوم الخميس: إنها رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لزبائنها في آسيا في كانون الأول/ ديسمبر بمقدار 65 سنتا للبرميل مقارنة مع الشهر السابق، ليسجل علاوة قدرها 1.25 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي القياسيين.

ويرفع ذلك السعر الرسمي للخام العربي الخفيف في كانون الأول/ ديسمبر إلى أعلى علاوة منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

ورفعت الشركة -أيضا- سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بواقع 90 سنتا في كانون الأول/ ديسمبر مقارنة مع الشهر السابق ليسجل خصمًا قدره 1.80 دولار للبرميل دون خام برنت.

وتحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدو عند علاوة قدرها 1.20 دولار للبرميل فوق مؤشر “أرجوس” للخامات العالية الكبريت لشهر كانون الأول/ ديسمبر بارتفاع قدره عشرة سنتات للبرميل عن الشهر السابق.

وقال مصدران مطلعان: إن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الممتاز ارتفع 45 سنتا للبرميل بينما ارتفع سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف جدًا والخام العربي المتوسط 65 سنتًا.

وأضاف المصدران، أنه جرى رفع سعر بيع الخام العربي الثقيل بمقدار 65 سنتًا ليسجل خصمًا قدره 1.15 دولار للبرميل دون متوسط سعر خامي عمان ودبي. ويجعل هذا الخام عند أقل خصم مقابل الخامين القياسيين منذ كانون الأول/ ديسمبر 2013.