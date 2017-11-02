روسيا تقول إن تمديد اتفاق النفط لن يتخذ بالضرورة في اجتماع نوفمبر

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الخميس إن “تمديد الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط بين أوبك ودول منتجة أخرى لما بعد مارس/ آذار 2018 قيد النقاش، لكن ليس بالضرورة أن يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقال نوفاك في الرياض “مستعدون لمناقشة الموضوع وإذا اقتضت الضرورة فنحن مستعدون لدراسة التمديد”.

وقال للصحفيين “لكننا نحتاج إلى تحليل الكثير من البيانات لفهم الصورة في وقت اتخاذ هذا القرار وهذا ما يجعلنا نعتقد أنه قد يُتخذ في وقت لاحق”.

وأضاف “إذا رأينا أن السوق ليست متوازنة فسنقوم بهذا. بإمكاني أن أعطيك إجابة أكثر تحديدا إذا عثرت على أي شخص الآن يمكنه أن يقول كيف ستبدو السوق خلال خمسة أشهر.. إذا وجدت شخصًا كهذا، سأحييه”.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك وروسيا ومنتجون آخرون في الـ 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني في فيينا لبحث ما إذا كان سيتم تمديد اتفاق خفض الإنتاج الحالي لما بعد مارس/ آذار.