العراق يبرم عقدًا لتشييد 6 محطات كهروضوئية

أبرمت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الخميس، عقدًا مع شركة أردنية لتشييد ست محطات كهروضوئية (من الشمس) لتوليد 465 ميغاوات ساعية، في مسعى للحد من أزمة نقص الطاقة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس، خلال مؤتمر صحفي، في العاصمة بغداد، إن وزارة الكهرباء وقَّعت عقدًا مع شركة “سما بغداد” الأردنية المؤلفة مع شركة “بلو سكاي” الأمريكية، لنصب وتشغيل 5 محطات كهروضوئية في محافظة الأنبار بطاقة 240 ميغاوات، ومحطة واحدة في محافظة بابل بطاقة 225 ميغاوات.

وأشار المدرس، إلى أن بناء المحطات سيستغرق 8 أشهر، وستكون مدة استثمارها من قِبل الشركة 15 عامًا.

من جهته بين وكيل وزارة الكهرباء عادل جريان، أن “العراق ينعم بكميات كبيرة من الطاقة الشمسية على مدار العام، واستثمار هذه الطاقة سيكون له أثر إيجابي على المواطن”.

وهذا أول عقد من نوعه في العراق، إذ دأبت بغداد على تشييد محطات تعمل على الوقود أو السدود على الأنهر.

وكان وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي، أعلن العام الماضي طرح 12 موقعاً في محافظات وسط وجنوب وغرب البلاد، للاستثمار الأجنبي والمحلي للطاقة الشمسية، لإنتاج ألف ميغاوات من الكهرباء في المرحلة الأولى.

وتعرضت محطات إنتاج الطاقة وخطوط النقل، إلى أضرار كبيرة، بسبب المعارك التي شهدها العراق بين القوات الحكومية وتنظيم “داعش” على مدى 3 أعوام، فضلاً عن عقود من عدم الاستقرار والحروب في العراق.

وتأتي الانقطاعات المتكررة للكهرباء على رأس شكاوى المواطنين على مدى سنوات طويلة، خاصة خلال فصل الصيف عندما تصل درجات الحرارة في البلاد إلى 50 مئوية.

وكانت وزارة الكهرباء أعلنت في آب/أغسطس الماضي أنها حققت إنتاجًا غير مسبوق للطاقة بمعدل 15700 ميغاوات.

وتشير التقديرات إلى أن العراق بحاجة إلى نحو 24 ألف ميغاوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية.