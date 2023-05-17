النفط ينخفض بفعل مخاوف الطلب بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكيْن للنفط في العالم.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 74.60 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا، توازي 0.4 بالمئة، إلى 70.55 دولار، في الساعة 00:05 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو أيار، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.