السعودية تقر ضوابط جديدة لإيقاف الخدمات عن المدينين

قررت الحكومة السعودية، يوم الثلاثاء، الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات التي تستهدف المدينين الذين لا يتمكنون من الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن مجلس الوزراء انتهى خلال اجتماعه الدوري برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى "الموافقة على ضوابط إيقاف الخدمات".

ومن المرجح أن تنشر الضوابط الجديدة في الجريدة الرسمية التي تصدر كل يوم جمعة، متضمنةً بنودها وموعد سريانها.

وفي مطلع العام 2020، قالت وزارة العدل السعودية، إن وزيرها، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وليد الصمعاني، أنهى بمعالجة تنظيمية "أزمة ما يسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل (المالي) فقط طبقًا لنظام التنفيذ".