يتطلع إلى المليون.. المغرب ينتج 700 ألف سيارة سنويًا

تحول المغرب إلى موطن عالمي لصناعة السيارات، مع القدرة على إنتاج 700 ألف سيارة سنويًّا، وهو ما يزيد عما تصدره الصين أو الهند أو اليابان إلى أوروبا، ومن المنتظر أن تصل قدرته الإنتاجية إلى مليون سيارة في عام 2025.

ووفقًا لـ"أسوشيتد برس"، ينقل قطار يسافر إلى ميناء طنجة على البحر الأبيض المتوسط شمالي المغرب، ثلاث مرات في اليوم، مئات السيارات من مصنع "رينو" خارج مدينة طنجة إلى السفن، التي بدورها تنقلها إلى وكالات بيع السيارات في أوروبا.

وأتاحت الحوافز التجارية والاستثمار في البنية التحتية، مثل: خط السكك الحديدية للشحن، للمغرب تنمية صناعة السيارات لتصبح الأكبر في أفريقيا في أقل من عقدين من الزمن.

ويؤكد المسؤولون المغاربة عزمهم الحفاظ على دور البلاد كقوة كبرى لصناعة السيارات، من خلال التنافس على مشاريع السيارات الكهربائية.

وتواجه هذه الطموحات المغربية تحدي استمرار القدرة على المنافسة، مع تحول إنتاج السيارات في جميع أنحاء العالم إلى السيارات الكهربائية.

ويعمل حاليًّا في المغرب أكثر من 250 شركة تصنع السيارات أو مكوناتها، حيث تمثل صناعة السيارات الآن 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و14 مليار دولار من الصادرات.