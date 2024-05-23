الإمارات تخصص 10 مليارات دولار للاستثمار في باكستان

خصصت دولة الإمارات 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في باكستان، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "وام" في منشور على منصة "إكس"، اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بحث مع رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وفرص تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، خاصة في المجالات الاقتصادية، والتجارية، والتنموية.